7 Ağustos'ta çıkan Horizon Zero Dawn PC'de çöküyor, sorun nasıl giderilir? Guerilla Games tarafından geliştirilen Horizon Zero Dawn PC'de çökmelerin önüne geçmek için bazı geliştirmeler getiriyor. Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri neler?

Horizon Zero Dawn, PlayStation 4'ten sonra Epic Games ve Steam'de de çıkış yapmıştı. Oyuncular tarafından çok beklenmesine rağmen yaşanan bu durum, olumsuz sonuçlara neden oluyor. Sosyal medyada da çok konuşulan bu durum, geliştiricilerin ve yapımcıların dikkatini çekti. Sorunların giderilmesi için geliştirmeler başladı. Oyuncularda bu arada bazı çözümler buldu.

HORIZON ZERO DAWN PC'DE ÇÖKÜYOR SORUN NASIL GİDERİLİR?

Oyuncular bunun için birkaç yöntem bulmuş gibi. Bunlardan biri arka plandaki tüm istenmeyen ve o an kullanılmayan uygulamaları ve sekmeleri kapatmak.

Bir diğer çözüm ise oyunu pencereli modda açmak yerine; oyun ayarlarından tam ekran moduna geçmek.

Grafik ayarlarını düşük seviyelere ayarlamak da çözüm olarak görülebilir. Güncel sürücüler olmasına rağmen devam eden sorun için geliştiriciler güncelleme geleceğini de açıkladı.

HORIZON ZERO DAWN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Horizon Zero Dawn en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K/ 3.3GHz veya AMD FX 6300/ 3.5GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) ya da AMD Radeon R9 290 (4GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Horizon Zero Dawn tavsiye edilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-4770K/ 3.5GHz veya Ryzen 5 1500X/ 3.5GHz

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) veya AMD Radeon RX 580 (8GB)

Bellek: 16 GB RAM

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan