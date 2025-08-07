7 Ağustos Perşembe MasterChef kim kazandı, eleme adayı kim oldu? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Bu hafta MasterChef Türkiye'de final takım oyununda yarışmacılar, Akdeniz mutfağından ilham alarak hazırladıkları tabaklarla şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı. Kırmızı ve Mavi Takımlar, dokunulmazlığı kazanmak için mutfakta hünerlerini sergilerken, yarışma yine büyük bir rekabete sahne oldu. Peki 7 Ağustos Perşembe günü MasterChef dokunulmazlık oyununda hangi takım başarılı oldu? İşte gecede yaşananlar ve merak edilen tüm detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü ve son takım oyununu kazanan takım Kırmızı Takım oldu. Böylece haftanın üç takım oyunundan ikisini Kırmızı Takım, birini ise Mavi Takım kazanmış oldu.

7 Ağustos Perşembe günü ise yarışmalar devam ediyor...

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Takım oyununu kaybeden Mavi Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda gecenin bireysel dokunulmazlık kazananı İhsan oldu. Bu, İhsan'ın ikinci bireysel dokunulmazlığı oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Şu ana kadar belirlenen eleme adayları:

1. Tunahan

2. Merve

3. Cansu

4. İrem

Yeni bölümde dokunulmazlığı Mavi Takım kaybettiği için, İhsan'ın bireysel dokunulmazlığı kazanmasının ardından bir yarışmacı daha eleme adayı olarak belirlendi. Ancak henüz bu ismin kim olduğu açıklanmadı.

KAPTANLAR VE TAKIMLAR

• Mavi Takım Kaptanı : Gizem

• Kırmızı Takım Kaptanı : İlhan (Gizem tarafından seçildi)