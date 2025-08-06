7 Ağustos Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler?
7 Ağustos günü yayımlanan Resmî Gazete'de, Yasama Bölümü'ne ait yeni kanun metinleri, Yürütme ve İdare Bölümü kapsamındaki yönetmelikler, atama kararları ile birlikte yer alıyor. Yargı Bölümü başlığı altında ise yargı organlarının kararları ve düzenlemeler aktarılmış. Ayrıca, gazetede günün ilanları ve kamu kurumları tarafından alınan kararların ayrıntıları da okuyucuya sunulmuş.
7 Ağustos Perşembe gününün Resmî Gazete sayısında; ilanlar, atama kararları, yürütme, yasama ve yargı bölümleri kapsamındaki tüm gelişmeler bir arada sunulmuş. Yasama alanında çıkarılan kanunlar, yürütme/idareye dair düzenlemeler ve yargıya ilişkin mevzuat yayımlanmış. Ayrıca gazetenin PDF versiyonu üzerinden de alınan bu kararların detaylarına erişmek mümkün.
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
~ RESMÎ GAZETE'NİN YAYIMLANMASI ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.
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