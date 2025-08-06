7 Ağustos Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler?

7 Ağustos Perşembe gününün Resmî Gazete sayısında; ilanlar, atama kararları, yürütme, yasama ve yargı bölümleri kapsamındaki tüm gelişmeler bir arada sunulmuş. Yasama alanında çıkarılan kanunlar, yürütme/idareye dair düzenlemeler ve yargıya ilişkin mevzuat yayımlanmış. Ayrıca gazetenin PDF versiyonu üzerinden de alınan bu kararların detaylarına erişmek mümkün.

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?



~ RESMÎ GAZETE'NİN YAYIMLANMASI ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.

TÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ