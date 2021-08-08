7 Ağustos 2021 Haberleri
7 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı
- Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı! Şemsiye bile yetmeyecek, yağmurlukları hazırlayın
- Chelsea, 115 milyon euro bonservis karşılığında Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor
- İstanbul Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması sokağa döktü! 4 kişiden biri ağır yaralandı
- Toz bulutu Suriye'den kuvvetli rüzgarla geldi! Meteoroloji 'Yarın da sürecek' uyarısı yaptı
- Tanju Özcan ile AK Partililer arasında çay polemiği: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim
- Community Shield maçında Leicester City, Manchester City'i 1-0 yendi ve kupanın sahibi oldu
- Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler yasak aşk olayıyla ilgili özür diledi, eski sevgilisinden çok ağır tepki aldı
- Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ canlı yayında taraftarı sevince boğdu: Hem Ghezzal hem de kulübüyle anlaştık
- Meksika'da petrol rafinerisinde korkutan yangın
- Marco Veratti ile model eşi Jessica Aidi, Ege'de aşka geldi! Birbirlerini öpücüklere boğdular
- Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 25 bin 100 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Fenerbahçe, Min-Jae Kim ile görüşmelere başladı! Pazar günü İstanbul'a gelecek
- Yeniden hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek, son durumunu paylaştı
- Maçta devrilen kale direği 6 yaşındaki çocuğu yaşamdan kopardı
- Yangınların kontrol altına alındığı Milas'tan üzen haber! Alevler yeniden yükseldi
- Burak Kapacak, Fenerbahçe'de! 5 yıllık sözleşmeye imza attı
- Başakşehir, kulüp tarihinin ilk transferi Uğur Uçar'la yolları ayırdı! Yeni takımı Pendikspor oldu
- Bezos liderliği kaptırdı! İşte dünyanın en zenginlerinin yeni listesi
- Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden Emir Ortakaya'yı renklerine bağladı! Taraftarlar, çocukluk fotoğrafına beğeni yağdırıyor
- St. Johnstone maçı sonrası soyunma odasında Fatih Terim rüzgarı esti: Elbette toparlanacağız, ayağa kalkacağız
- Hastalıklarla boğuşan anne-kız evlerinde ölü bulundu
- Kitapları olay yaratan gazeteci yazdı: Angelina Jolie, annesinin sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi
- Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar
- Kamyonetin çarptığı otomobildeki anne ve 2 oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
- 64 gün boyunca yoğun bakımda kalan Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
- Barcelona taraftarı, Messi'nin ayrılığından sorumlu tuttuğu Griezmann'a fena patladı: Defol git bu kulüpten
- Başından vurulmuş halde bulunan Sude'nin erkek arkadaşını 'sağ el' detayı tutuklattı
- Sinemaseverlerin unutamadığı sahne! Tekmoloji 'Münih' filminin bomba sahnesini analiz etti
- Galatasaray, genç savunmacı Victor Nelsson için geri sayıma geçti! Kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı
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- Muğla ve Isparta'da alevlere müdahale devam ederken, bir yangın da İzmir'de başladı! İşte il il son durum
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