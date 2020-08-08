7 Ağustos 2020 Haberleri
7 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
08.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 08.08.2020 00:15
- Manchester City ve Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
- Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi
- Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
- Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
- Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Sheffield United'la prensip anlaşmasına vardı
- Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile orman yangınları genelgesi: Anız veya bitki örtüsü yakılmasına müsaade edilmeyecek
- Samsun'da beton mikseri motosiklet sürücüsünü ezdi
- Polis memurunun ayağını kıran zanlı, vurularak yakalandı
- Merve Boluğur taşın üzerine çıktı, kendisine övgüler dizdi
- Bakan Koca, koronavirüse yakalanan kişinin uyarısını paylaştı: Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum
- Fenerbahçe, Stiven Mendoza'ya talip oldu
- Emekli öğretmen, üçüncü kattan beton zemine düşünce hayatını kaybetti
- İçişleri Bakanı Soylu denetime katıldı, 'örnek düğün' detayına dikkat çekti
- Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! Baba ile 7 çocuğu yaralandı, anneleri hayatını kaybetti
- Ünlü anketçi, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Parti kuracağını söyledi, Eylül'de harekete geçiyor
- Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
- Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
- Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini tüfekle vurdu
- 'Bizimkiler' dizisinin Cemil'i yetersiz beslenme nedeniyle yatağa düşmüş
- Duyarsız vatandaşların araçtan attığı sigara izmariti, 10 ton odunu küle çevirdi
- Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
- 9 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu
- Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı
- Son Dakika: UEFA'dan Galatasaray açıklaması: 2019-2020 yılında mali yükümlülüklerini yerine getirdi
- Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti
- Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
- Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı
- 'Erkekliğime küfür etti' dediği kadını silahla öldüren şahıs, polisi arayıp kendisini ihbar etti
- Son Dakika: Hindistan Havayolları'na ait 191 yolculu uçak iniş sırasında düştü: 15 ölü, 123 yaralı
- İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, araçlar hurdaya döndü! 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı
- Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı
- Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
- Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor
- Şırnak'ta kamyonun çarptığı iki kardeşten biri feci şekilde can verdi
- Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
- Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu
- Mensah'tan transfer açıklaması: Henüz hiçbiri gerçeği yansıtmıyor
- 'Misafirim var' cevabıyla herkesi güldüren kadını Elazığ Valisi Yırık, evinde ziyaret etti
- Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe uyarılar