7 Ağustos 2020 Cuma 31206 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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7 Ağustos 2020 Cuma 31206 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 7 Ağustos günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 7 Ağustos 2020 ve 31206 sayılı Resmi Gazete...

7 Ağustos 2020 Cuma 31206 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
07.08.2020 08:11 | Son Güncelleme: 07.08.2020 08:30

7 Ağustos tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 156 sayfadan oluşan 7 Ağustos 2020 Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31206 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

–– Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/14)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 1/7/2020 Tarihli ve 2017/30756 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

Resmi Gazete tamamı...

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