Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Türkiye-Afganistan ekonomik ilişkilerinin sadece ticaretle değil, daha çok yatırım ve altyapının kurulmasıyla ileri seviyeye gelebileceğini belirterek, "Türkiye, Afgan iş adamlarına yeni ticaret ve yatırım fırsatları sağlamaya hazır." dedi.



Yıldız, Türkmenistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "7. Afganistan Bölgesel Ekonomik İşbirliği Konferansı"nda (RECCA) yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgesel ekonomik işbirliklerine önem verdiğini ifade ederek, Afganistan'ın bölgesel ve küresel ekonomiye entegre olması yönündeki çalışmaları desteklediklerini söyledi.



İstanbul'da mart ayında düzenlenen RECCA İş Forumu'nda Afganistan'daki ticaret ve yatırım fırsatlarının ele alındığını hatırlatan Yıldız, "Türkiye olarak Afganistan için vizyonumuz Asya'nın kalbinde önemli bölgesel bağlantı projelerinde yer alan komşularıyla iyi ve işbirliği içinde olan barışçıl ve istikrarlı bir ülke olmasıdır." diye konuştu.



Afganistan'da istikrar ve refahın sağlanmasında geniş katılımlı ve sürdürülebilir altyapı projelerinin büyük önemi olduğunu vurgulayan Yıldız, "Türkiye'nin de içinde bulunduğu Yeni İpek Yolu projesi, bölgesel fırsatları desteklemektedir. Afganistan-Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Transit Taşımacılık Projesi (Lapis Lazuli) Avrupa ile Asya arasında bağlantıyı gerçekleştiren önemli bir bileşen olduğuna inanıyoruz. Söz konusu rota, Trans Hazar koridoru ile birlikte bölgesel ekonomik iş birliklerini ve ülkelerin birbirleriyle bağlantılarını artıracaktır." ifadelerini kullandı.



"Yeni ticaret ve yatırım fırsatları sağlamaya hazırız"



Afganistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yaklaşık 160 milyon dolar seviyesinde olduğunu bildiren Yıldız, bunun iki ülke arasındaki toplam potansiyeli yansıtmadığına inandıklarını söyledi.



Yıldız, iki ülke ekonomik ilişkilerinin sadece ticaretle değil, daha çok yatırım ve altyapının kurulmasıyla ileri seviyeye gelebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Türkiye, Afgan iş adamlarına yeni ticaret ve yatırım fırsatları sağlamaya hazır. Bu amaçla Türkiye-Afganistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) ikinci toplantısını en kısa sürede gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu toplantı, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticaret iş birliğinin artırılması için uygun bir ortam oluşturacaktır. Afganistan'ın yeniden yapılanmasında Türk müteahhitleri önemli rol oynamaktadır. Şu ana kadar 627 projede 6 milyar dolarlık iş gerçekleştirdiler. Türk firmaları Afganistan'ın geleceğinde önemli yer tutan enerji projelerinde de yer almaktadırlar. Türkiye, Afganistan'da 1 milyar dolar tutarında 850 projeye destekte bulundu. 2017-2020 döneminde de 150 milyon dolar resmi kalkınma yardımı sağlamayı taahhüt ettik."



Afganistan'ın yeniden inşasının sadece ekonomik anlamda değil, bölgenin güvenliğiyle de ilişkili bir konu olduğuna dikkati çeken Yıldız, istikrarlı bir Afganistan'ın terörizmi kökten yok etmeye yardımcı olacağını ifade etti. Yıldız, "Türkiye bütün RECCA ortaklarıyla bu hedefi gerçekleştirmede daha ileri seviyede işbirliğine açıktır." değerlendirmesinde bulundu.



Yıldız, "Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu çerçevesinde, 2017 sonrasında da Kabil'de çerçeve ülke sorumluluğumuzu üstlenmeye ve Hamid Karzai Uluslararası Havaalanını işletmeye devam edeceğiz." dedi.



Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov da Afganistan'ın geleceğinde ekonomik ve sosyal altyapının geliştirilmesinin anahtar rolü olduğunu belirterek, bölgedeki projelere uluslararası toplumun vereceği politik, ekonomik ve diplomatik yardımların Afganistan'ın kalkınmasında yeni ufuklar açacağını söyledi.



Meredov, Afganistan'ın geleceğinin söz konusu projelere verilecek desteğe ve katılıma bağlı olduğunu ifade etti.



5 ülke arasında transit taşımacılık koridoru anlaşması imzalandı



Konferansa katılan ülke temsilcilerinin konuşmalarının ardından Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında "Lapis Lazuli Transit Taşımacılık Koridoru" anlaşması imzalandı.



Anlaşmaya, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız imza koydu. Anlaşmanın, ulaşımdaki altyapı eksikliğinin çözümüne ve bölge ülkeleri arasında gümrük işlemlerinde yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlaması bekleniyor. 2 milyar dolardan fazla yatırımla tamamlanması beklenen projenin, tarihi İpek Yolu'yla birleşecek olması önemini artırırken birçok ülkenin bu projeye dahil olmak üzere başvurduğu belirtildi.