Bitlis'te dünyaca ünlü minyatür sanatçısı Abdul Rahman Chughtai anısına "7. Abdul Rahman Chughtai Sanat Ödülleri ve Resim Sergisi" düzenlendi.

Bitlis Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Oktay Çağatay, önceden birçok vilayette yapılan bu yarışmanın 7'ncisinin, kentteki ortaöğretim öğrencileri arasında düzenlendiğini söyledi.

Bu yarışmayla eğitim sisteminin gereği olarak öğrencilerin gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Çağatay, şöyle konuştu:

"Sanatı ve sanatçıyı seven, değer veren bir neslin yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Ama daha önemlisi Türk ve Pakistan halklarının çok daha birbirine yakınlaşmasıdır. Türkiye ve Pakistan birbirine o kadar yakın ülkeler ki büyükelçimiz de 'kendimi ülkemde ve topraklarımda hissediyorum' dedi. Bu çok özel bir durum. Türkiye ve Pakistan kardeş ülkedir. Biz kardeşiz. Bu programın Bitlis'te düzenlenmesinden dolayı büyükelçimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi artırsın. Yaşasın Türkiye ve Pakistan kardeşliği."

"Pakistan-Türkiye kardeşliği derinden kökleşmiştir"

Eşi Dr. Shaza Sirus ile programa katılan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ise "Pakistan'ın Anıtları" teması üzerine güzel resimler yapan lise öğrencilerini onurlandırmak için toplandıklarını söyledi.

Bu etkinliği Bitlis'te ilk defa düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Gazi, şöyle devam etti:

"Pakistan-Türkiye kardeşliği halklarımız arasında derinden kökleşmiştir. Bu yarışma dünyaca ünlü bir minyatürcü ve Pakistan'ın olağanüstü ressamı Abdul Rahman Chughtai adına Türkiye'de düzenlenen 7'nci resim yarışmasıdır. Chughtai Sanat Ödülleri Yarışması, Pakistan Büyükelçiliğinin kamu diplomasisi programının düzenli bir olayı haline gelmiştir. Bu yarışmayı aynı zamanda diğer illerde de düzenlemeye devam etmeyi umuyoruz. Bu yarışmanın tüm katılımcılarının yeteneklerini, sıkı çalışmalarını ve derin düşüncelerini takdir etmek istiyorum. Yarışmada ödül ve sertifika kazanan öğrencileri tebrik ederim. Bu ödüller aynı zamanda onların aileleri, öğretmenleri ve okulları için de bir onur vesilesidir."

"Farkında olduğunuz gibi Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişki; ortak kadere, kültürel ve dilsel yakınlıklara ve paylaşılan bir tarihe dayalı olan sağlam bir temel üzerinde bulunması ve sıcaklığı nedeniyle eşsiz ve benzersizdir." diyen Gazi, dünyada Pakistan ve Türkiye kadar birbirine bu kadar yakın olan başka iki ülkenin bulunmadığını dile getirdi.

Gazi, "Bizim aynı zamanda neşede ve sevinçte, iyi ve kötü zamanlarda her zaman birbirimizin yanında durmak gibi ısrarlı bir geleneğimiz de vardır. Ümit ediyoruz ki böyle olaylar ve etkinlikler aracılığıyla bu değerli geleneği, daha da sürdürmeleri için genç nesillere aktarabiliriz. Bugünkü ödül törenini onurlandırdıkları için tüm saygıdeğer konuklara teşekkür ediyorum. Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği." ifadelerini kullandı.

Abdul Rahman Chughtai adına düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından resim sergisi gezildi.

Programa Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, kurum amirleri ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA