7.7.2017'de 22 Çift Evlendi

Bolu'da nikah tarihlerinin unutulmaz olmasını isteyen 22 çift, 7.7.2017 tarihini fırsat bilerek bugün nikah kıydırdı.



Bolu Belediye Nikah Salonu'nda bugün yoğunluk yaşandı.



Bu tarihte evlenmek için başvuran çiftlerin nikahları sabah itibariyle kıyılmaya başlandı.



Günler öncesinde randevu alan çiftlerin heyecanı gözlerinden okunurken Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da, bugün için nikah tarihi alan 2 çiftin nikahlarını kıyarak tebrik etti.