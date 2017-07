7.7.2017 çılgınlığı

Bir yıl öncesinden başvurdular, en özel günde evlendiler



İZMİR - 7.7.2017 tarihinde "Evet" demek isteyen İzmirli çiftler, evlendirme dairelerinin yolunu tuttu. İzmir'in 6 büyük ilçesinde 190 çiftin nikahı bu özel günde kıyılıyor. Fuar Evlendirme Dairesi'nden nikah memuru Nejla Yelkikalan, çiftlerin İzmir'in kurtuluş tarihi 9 Eylül'de evlenmek için yoğun başvuruda bulunduğunu ve şimdiden 8.8.2018 için de başvuruların alınmaya başlandığını söyledi.



Ritmik rakamlarda evlenen çiftler, bu tarihleri hem özel olduğu, hem de akılda kalıcı olması bakımından tercih ediyor. Bu sene de 7.7.2017 tarihinde "Evet" demek isteyen İzmirli çiftler, evlendirme dairelerinin yolunu tuttu. İzmir'in 6 büyük ilçesinden olan Bornova, Konak, Karşıyaka, Karabağlar, Gaziemir ve Buca'da 190 çift 07.07.2017 tarihinde evlenmiş olacak. Çiftler, İzmir'in kurtuluş tarihi 9 Eylül'de evlenmek için yoğun başvuruda bulunurken, şimdiden 8.8.2018 için de başvurular alınmaya başlandı.



"Bir yıl önceden başvuruyorlar"

Fuar Evlendirme Dairesi'nden nikah memuru Nejla Yelkikalan, "Bugün Fuar Evlendirme Dairesi'nde 25 nikahımız var. Haftasonu gibi yoğun bir gün yaşıyoruz. Ritmik rakamlarda çiftlerimizin talebi daha fazla oluyor. Özellikle bu sene hem bugün için, hem de 9 Eylül için 2016'nın son üç ayında başvurular oldu. 8.8.2018'de evlenmek isteyen çiftlerimize de şimdiden gün verebiliyoruz. Türk erkekleri genelde özel günlere karşı biraz soğuk durur. Kadınlar da tam tersi, özel günleri çok önemsiyor. Genelde erkekler unutmamak için ritmik rakamları tercih ediyor" dedi.



"Hem tanışma yıl dönümümüz, hem de akılda kalıcı"

Bugün evlenen çiftlerden Ebru Şahin ve Mehmet Özyan da şunlar söyledi: "Bugün hem tanışma yıl dönümümüz, hem de akılda kalıcı bir gün. O yüzden bu tarihte evlenmek istedik. Ocak ayında bugün için başvuruda bulunduk."