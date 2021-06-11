7,5 yıl hapisle aranan FETO hükümlüsü hücre evinde yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

7,5 yıl hapisle aranan FETO hükümlüsü hücre evinde yakalandı

7,5 yıl hapisle aranan FETO hükümlüsü hücre evinde yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da FETÖ/PDY'ye üye olma suçunda kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan eski okul müdür yardımcısı Emrah Gözübüyük (38), hücre evinde yakalandı.

ADANA'da FETÖ/PDY'ye üye olma suçunda kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan eski okul müdür yardımcısı Emrah Gözübüyük (38), hücre evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç eski okul müdür yardımcısı Emrah Gözübüyük'ün yakalanması için çalışma başlattı. Üzerine kayıtlı iki telefon hattında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' yüklü olduğu belirlenen Gözübüyük'ün, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki hücre evinde gizlendiği tespit edildi. Adrese yapılan operasyonla Gözübüyük yakalandı. Evde yapılan aramalarda tuşlu cep telefonu, SIM kart ile kitapların arasına gizlenmiş bin dolar ile 625 TL ele geçirildi.Gözübüyük, emniyetteki işlemlerini ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.


7,5 yıl hapisle aranan FETO hükümlüsü hücre evinde yakalandı
7,5 yıl hapisle aranan FETO hükümlüsü hücre evinde yakalandı
7,5 yıl hapisle aranan FETO hükümlüsü hücre evinde yakalandı
7,5 yıl hapisle aranan FETO hükümlüsü hücre evinde yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Meral Akşener Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli
Magazin Enis Arıkan Fatma Turgut Selçuk Balcı Rahşan Gülşan
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
7,5 yıl hapisle aranan FETO hükümlüsü hücre evinde yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 11:24:46. #1.16#

title