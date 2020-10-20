7.4'lük depremin olduğu Alaska'da küçük çaplı tsunami
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7.4'lük depremin olduğu Alaska'da küçük çaplı tsunami

20.10.2020 10:42 | Son Güncelleme: 20.10.2020 10:46
7.4'lük depremin olduğu Alaska'da küçük çaplı tsunami

Tahliye emirlerine neden olan 7.4 büyüklüğündeki deprem Alaska'ya küçük çaplı bir tsunami getirdi.

Tahliye emirlerine neden olan 7.4 büyüklüğündeki deprem Alaska'ya küçük çaplı bir tsunami getirdi.

Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi'nden Scott Langley, Alaska'nın Sand Point bölgesinde 7.4 büyüklüğündeki depremin küçük bir tsunami oluşturduğunu söyledi. Langley, tsunaminin her bir dalgasının 130 santimetre yüksekliğinde iki dalga olduğunu açıkladı. Ancak karadaki gözlemciler, dalgaların yüksek gelgit üzerinde 45.7 santimetre ve 61 santimetre olduğunu bildirdi.

Ulusal Hava Durumu Servisi Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden atılan tweetlere göre, depremin ardından Alaska'nın bazı bölgeleri ve Hawaii eyaleti için yayınlanan tsunami uyarıları iptal edildi. Merkez, "Kuzey Amerika'daki diğer ABD ve Kanada Pasifik kıyıları için tsunami tehdidi kalktı" açıklamasını yaptı.

Depremin merkez üssü eyaletin güneybatı kesimindeki Aleutian Yarımadası yakınlarındaki Sand Point bölgesiydi. Deprem bölgeden 60 milden daha az bir mesafede kaydedildi. Büyük depremden bir saat sonra biri 5,9 ve diğeri 5,8 olmak üzere bir çok artçı sarsıntı meydana geldi.

(Serkan Bayar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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