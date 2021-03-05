7/24 kütüphanede çalışma saatleri yeniden düzenlendi

Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde çalışma saatleri, 'Yerinde Karar' dönemine göre yeniden düzenlendi.

Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde çalışma saatleri, 'Yerinde Karar' dönemine göre yeniden düzenlendi.

Buna göre daha önce Cumartesi günü kapalı olan 7/24 Kütüphane, artık Cumartesi günleri de hizmet verecek. Ayrıca 19.00'a kadar açık olan kütüphane artık Pazar hariç her gün 20.00'ye kadar hizmet verecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgeyle, 7/24 Kütüphane'de açılış ve kapanış saatlerinde değişikliğe gidilerek hizmet saatleri 08.30-20.00 olarak güncellendi.

Pandemi kuralları kapsamında Pazar günleri kapalı olan merkezden 20 yaş altı gençler 14.00-18.00 saatleri arasında yararlanabilecekken, 65 yaş üzeri vatandaşlar da 10.00-14.00 saatleri arasında kütüphaneyi kullanabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı