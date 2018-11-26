7,2 Büyüklüğündeki Ladik Depremi'nin 75. Yılı

Samsun'un Ladik ilçesinde 26 Kasım 1943 tarihinde 7,2 büyüklüğünde meydana gelen, 2 binden fazla insanın ölümüne yol açan depremin 75. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

Ladik Belediyesi Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Kaymakam Muhammet Çiftci, Ladik ilçesinin birinci derece deprem kuşağında olduğuna işaret etti.

Çiftci, her zaman depreme hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Daha sonra Ladik Belediyesi Hizmet Binası önündeki etkinliğe geçildi.

Etkinlikte, Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda deprem simülasyon tırı, mobil koordinasyon tırı ve arama kurtarma araç ve teçhizatları tanıtıldı, nasıl çadır kurulacağı gösterildi, kurtarma köpeklerinin gösterisi sunuldu.

AFAD personeli ise vatandaşlara deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında neler yapmaları gerektiğini anlattı.

Programa, Kaymakam Muhammet Çiftci, Belediye Başkan Vekili Ahmet Güçlü, Belediye Başkanı Yardımcısı Ahmet Dönmez, Emniyet Müdür Vekili İlhan Güler, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Akar, Samsun AFAD Müdür Vekili Levent Uçarlı, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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