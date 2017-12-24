6k Akıllı Durakların Yeni Misafiri Minik Köpek Oldu

Bilecik Belediyesi 6K Akıllı Durakların misafiri, soğuk havada üşüyen minik köpek oldu.



Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasına kazandırılan ve birçok noktada vatandaşlara hizmet veren 6K Akıllı Duraklar, bu kez üşüyen minik köpeği ağırladı. Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, soğuk havadan etkilenerek 6K Akıllı Durak'a gelen küçük köpeği havlu ile kurutarak ısıttı. Vatandaşların da sevdiği minik köpek daha sonra Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine ekipler tarafından götürüldü. - BİLECİK