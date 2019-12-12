6K Akıllı Duraklarda temizlik çalışması

12.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:05

Bilecik Belediyesi tarafından kentteki bütün 6 K Akıllı Duraklarda kapsamlı temizlik çalışması yapıldı.



Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla Bilecik'in genelinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına ek olarak 6K Akıllı Duraklarda kapsamlı temizlik çalışması yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.



Öte yandan, Orhangazi Mahallesi'nden Pelitözü Mahallesine kadar 15 ayrı 6K Akıllı Duraklarda gerçekleştirilen temizlik çalışmasının belirli dönemlerde gerçekleştirileceği bilgisi verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA