"6gen Bellek" sergisi Piramid Sanat'ta açıldı

Ressam Fazilet Kendirci'nin "6gen Bellek" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kendirci'nin 365 altıgen tuvali birleşmesiyle meydana getirdiği eserlerin yer aldığı sergi Piramid Sanat'ta açıldı.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Kendirci, hayatın bir döngü olduğunu söyleyerek, "İnsan bir damla sudan meydana geliyor, büyüyor, gelişiyor ve sonuçta tekrardan bir damlacık suyla tekrar toprağa karışarak ölüyor. Bu çalışma insan hayatındaki doğum ile ölüm arasındaki süreci tasvir ediyor." dedi.

Kendirci, 2008'de başladığı bu projeyi 2013'te bitirdiğini dile getirerek, yaşanılan pandemi ortamının eserin gün yüzüne çıkması için doğru zaman olduğunu ve o yüzden bugün sergiyi gerçekleştirdiğini belirtti.

Eserin arka tarafından 5 yıl boyunca gazetelerde yer alan haberlere yer veren Kendirci, bunun aynı zamanda tarihe bir kayıt olarak düştüğünü aktardı.

"6gen Bellek" sergisi 26 Şubat'a kadar Piramid Sanat'ta izlenebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil