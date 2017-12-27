696 Sayılı Kararname Konusunda Tartışmalar

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın 696 sayılı kararname için yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.



Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, 696 sayılı kararname üzerinden 15 Temmuz gazilerine ve şehitlerine yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.



KHK'nın darbelere ve darbeci FETÖ'cü hainlerle mücadele edenler için hukuki bir korunma olduğunu ifade eden Öztürk, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Bundan neden ve niçin rahatsız olunur anlamam. Daha ileri gidip 15 Temmuz şehit ve gazilerine hakaret eden, ağza alınmayacak cümleler kuran siyasetçileri kınıyorum. 15 Temmuz'da darbeyi Marmaris'te izleyen, bizlere bırakın yardımı tek bir telefon bile etmeyenler 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimine kontrollü darbe diyenlerin, bizim gibi o gece demokrasiyi ve Cumhuriyeti korumak için Sokağa çıkanları tankların önüne kendini atanları, tankları elleri ile durduranları anlayamazlar. 696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili, "Metin çok açık. Bu düzenleme sadece 15 Temmuz darbe girişimini engellemek için yapılan fiili adımlara ilişkindir."



Darbe gecesi darbenin engellenmesine destek olan resmi görevliler için bu düzenlemenin daha önce yapıldığını hatırlatan Öztürk, şöyle devam etti:



"Şimdi siviller için de bu yapıldı. Aynı soruyu soruyoruz, altı ay önce FETÖ'nün açıkladığı belgeleri altı ay sonra açıklayan CHP, neden aylar önce çıkan bu KHK'nin resmi görevliler için olan bölümünü eleştirmedi de sadece siviller için verilen bu meşruiyet hakkını, kanun önünde eşitlik hakkını eleştiri konusu yaptı. Yapılan iş hukuki bir meseledir.



Yapılan iş zaten Ceza Kanunumuzun 25. maddesinde ifade edilen meşru müdafaa, zorunlu savunma hakkını veren bir şeydir. Tankı durduran yiğide dava mı açacağız? Bunumu istiyorsunuz. 15 Temmuz Şehit ve Gazilerine Yapılan Hakareti kınıyorum."