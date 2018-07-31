69 Yaşında Kaçkar Dağı'nın Zirvesine Tırmandı

RİZE'de, Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak Spor İhtisas Kulübü'nce (KDRK) bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Dağcılık Şenliği' sona erdi. Şenlikte eğitimci Hamit Turna (69), denizden 3 bin 937 metre yüksekteki Kaçkar Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

KDRK tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Dağcılık Şenliği', Türkiye'den 90, Kosova'dan 4 ve Hollanda'dan 2 dağcının katılımıyla gerçekleştirildi. Rize'den araçlarla Çamlıhemşin ilçesi Kavron Yaylası'na çıkan dağcılar, 4 saatlik yürüyüşün ardından Mezovit Yaylası'na ulaştı. Burada kamp kuran ve çeşitli faaliyetler gerçekleştiren ekip, Kaçkar Dağı zirve tırmanışı, çevre dağlara gezi, yaylacılarla kültürel paylaşım, göllerde gezi ve yüzme etkinlikleri düzenledi. Etkinlikte, 3 bin 937 metre yükseklikteki Kaçkar Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirildi. 50 dağcının katıldığı tırmanışta zorlu parkuru tamamlayan dağcılar, zirvede Türk bayrağı açarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Etkinlik boyunca kamp sorumlusu Umut İpekçi ile antrenör Mehmet Emin Ayhan, katılımcılara eğitim verip, bilgilendirme yaptı. 5 gün süren faaliyet sonunda dağcılar geri döndü. KDRK Yönetim Kurulu üyesi ve kamp sorumlusu Umut İpekçi, 20'nci kez bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu faaliyet, ilimizde dağcılık sporunun yapılması, gelişmesi için önemli bir etkinliktir. Çok verimli bir kamp ve dağcılık eğitimi oldu. 50 dağcı, bu etkinlikte başarılı bir şekilde zirve yaptı. Bu faaliyetlerimiz gelecek yıllarda da sürecek" dedi. İLK TIRMANIŞ

Eğitimci Hamit Turna da denizden 3 bin 937 metre yüksekteki Kaçkar Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. 6 saat süren zirve tırmanışını başarıyla tamamlayan Turna, zirvede poz verdi. Daha önce dağda tırmanış yapmadığını belirten Hamit Turna, "2 yıldır bu sporun içerisindeyim. Tırmanış öncesi hazırlık ve eğitimler aldım. Önemli olan bu aktivite ile uğraşırken önünüze hedefler koymaktır. Bu benim ilk tırmanışım. Güzel bir faaliyet oldu. Çok mutluyum" dedi. - Rize