69 suç kaydıyla her yerde aranan aile, Kahramanmaraş'ta yakalandı
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69 suç kaydıyla her yerde aranan aile, Kahramanmaraş'ta yakalandı

HIRSIZLIK suçundan aranan Bülent Durmuş (41) ile eşi Perihan Durmuş (37) ve oğulları Erol D. (20) ile M.D., (15) Kahramanmaraş'ta polis tarafından yakalandı.

69 suç kaydıyla her yerde aranan aile, Kahramanmaraş'ta yakalandı
19.07.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.07.2020 14:49

HIRSIZLIK suçundan aranan Bülent Durmuş (41) ile eşi Perihan Durmuş (37) ve oğulları Erol D. (20) ile M.D., (15) Kahramanmaraş'ta polis tarafından yakalandı. Toplamda 69 suç kaydı olan aileden Bülent Durmuş ile eşi Perihan Durmuş'un aynı zamanda cezaevi firarisi ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevre illerden şehre gelen gezici hırsızlara yönelik yaptığı çalışmada, dün öğle saatlerinde Kayseri'den yolundan giriş yapan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobili şüphelenerek takibe aldı. Polis, kısa süren takibin ardından şüphelileri uğradıkları adreste düzenlediği operasyonla yakaladı.

Kimlik kontrolü yapılan şüphelilerden Bülent Durmuş'un hırsızlık suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı, cezaevi firarisi ve 11 suç kaydı olduğu, eşi Perihan Durmuş'un hırsızlık suçundan 7 yıl hapis cezası arandığı, cezaevi firarisi ve 21 suç kaydı olduğu, oğulları Erol D.'nin 7 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve 28 suç kaydı olduğu, M.D.'nin de 5 ayrı hırsızlık suçu ile 3 yıl 1 ay hapis cezası ile arandığı ve 9 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.3'Ü TUTUKLANDIHırsızlıktan toplam 69 suç kaydı bulunan aile gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yapılan araştırmada hırsız ailenin kapı kilitlerini zorlayarak evlere girdikleri, bu yöntemle çevre illerdeki birçok evde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Bülent Durmuş, eşi Perihan Durmuş ile oğlu M.D., dün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İşlemleri bu sabah tamamlanan Erol D. ise hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

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