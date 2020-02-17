69. NBA All-Star maçını LeBron'un takımı kazandı
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69. NBA All-Star maçını LeBron'un takımı kazandı

69. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçında LeBron'un takımı, Giannis'in takımını 157-155 yendi.

17.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:49
69. NBA All-Star maçını LeBron'un takımı kazandı

69. Amerikan Ligi (NBA) All-Star maçında LeBron'un takımı, Giannis'in takımını 157-155 yendi.


ABD'nin Chicago kentinde oynanan gösteri karşılaşması öncesi, aralarında efsane basketbolcu Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın da bulunduğu, 26 Ocak'taki helikopter kazasında hayatını kaybeden 9 kişi anıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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