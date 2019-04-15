Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, "2019 yılında, dev projelerimizle ülkemizi daha ileri götürmek için yatırımlarımızı tamamlayıp hizmete sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünde "69. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi her alanda lider ülke yapma idealinde üzerlerine düşen görevlerin sorumluluğuyla kaynakları en iyi şekilde kullanarak, yaptıkları her yatırımı bir sonrakinin başlangıcı görerek çalıştıklarının altını çizdi.

Ulaşımın bir ülkenin gelişmişliğinin en temel göstergelerinden biri olduğu gerçeğiyle bölgelerin dengeli kalkınmasını sağlamak, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek, yollarda güvenli ve konforlu trafik hizmeti vermek amacıyla başlatılan çalışmalarla 26 bin 642 kilometre bölünmüş yola ulaşıldığını anlatan Uraloğlu, trafiğin yüzde 81'ine hizmet veren bölünmüş yolların ülke ekonomisine yıllık katkısının yaklaşık 17,7 milyar lira olduğunu söyledi.

Uraloğlu, dünya çapında prestiji artıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, Ankara-Niğde Otoyolu'nun temelini attıklarını anımsattı.

Kara yolu çevre dengesini gözettiklerine dikkati çeken Uraloğlu, gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir dünya sunmak amacıyla 12 milyon 253 bin fidan diktiklerini vurguladı.

Uraloğlu, Akıllı Ulaşım Sistemi uygulamalarını yaygınlaştırdıklarını belirterek, "Biri ana kontrol merkezi olmak üzere 18 Akıllı Ulaşım Sistemi merkezi ve kara yolu ağımızda bulunan 15 bin kilometrelik fiber optik kablo ile ülke genelinde haberleşme altyapısı oluşturarak yollarımızı akıllı hale getiriyoruz. 2019 yılında, dev projelerimizle ülkemizi daha ileriye götürmek için yatırımlarımızı tamamlayıp hizmete sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA