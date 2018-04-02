Araç Camı Patlatıp 69 Bin Dolar Çalan Latin Hırsızlar Yakayı Ele Verdi
Kocaeli Gölcük'te düzenlenen operasyonda Bursa'da aracın camını patlatıp 69 bin dolar çalan Kolombiya, Küba ve Peru uyruklu hırsızlık çetesi üyesi 4 kişi yakalandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen operasyonda Bursa'da aracın camını patlatıp 69 bin dolar çalan 2 Kolombiya, Küba ve Peru uyruklu 4 hırsız yakalandı.
69 BİN DOLARI ÇALIP KAÇTILAR
Bursa'da meydana gelen olayda, bir aracın içerisinden 69 bin dolar çalan hırsızlar kaçtı. Bursa İl Emniyeti hırsızların bulunduğu aracın plakasını tespit ederek, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Gölcük'te önlem alan ekipler, Donanma kavşağında aracı durdurarak 4 kişiyi yakaladı.
PARALARLA BİRLİKTE SİNYAL KESİCİ JAMMER VE PERUK BULUNDU
Araçta yapılan aramada çalınan paralar, bir adet aracın kilidinin sinyalini önleyen jammer ve peruk bulundu. Gözaltına alınan 2'si Kolombiya, 1 Küba, 1 Peru uyruklu 4 kişi Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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Bir bunlar yoktu çorbada..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu mülteci ve yabancı sevdası bu ülkenin hırsızı şetefsizi köpegi eksik olmayacak..ha birde hain suriyeliler..adamla 6 senede aç karnına 5 çocuk yapıyor...Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırMİLLİYETÇİ: Suriyelileri ya göndereceğiz yoksa Vatan elden gidiyor köpek enceği gibi boyna doğuruyorlar yada geberteceğiz başka yolu yok kemik bıçağa dayandı kanser ve dantel gibi bütün yurdu Edirneden Karsa kadar her yeri sarmışlar1 Yayından Kaldır
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Vay lavuklar vay gelmiş Memleketimde hırsızlık yapıyorlar asın BUNLARI ikinden tabi kendi ülkelerinde para Yok para burda yada oralarda cezalar çok ağırCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kahraman polislerimi kutluyorum ,isimsiz kahramanlar elleriniz dert görmesin.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır