69 bin 400 makaron ele geçirildi
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69 bin 400 makaron ele geçirildi

69 bin 400 makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 49 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron ele geçildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 49 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron ele geçildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas'ta kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yeri ve iş yeri sahibine ait araçta yapılan aramada; 69 bin 400 adet gümrük kaçağı makaron ve 2 bin adet içi tütünle doldurulmuş gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Şahsa, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçlaması ile işlem yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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