08.11.2019 16:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:29

681 öğrenciden Mehmetçiğe moral mektubu

AMASYA - Amasya'da Serdar Zeren İlkokulunun 681 öğrencisi, Barış Pınarı Harekatı'ndaki asker ağabeyleri için moral mektubu yazdı.

Okul yönetimi ve PTT iş birliği ile okul bahçesine gelen mobil PTT aracına öğrenciler mektuplarını teslim etti. 3. sınıfı öğrencisi Buğlem Çınıroğlu, "Bugün askerlerimize mektup yazarken, onların bizim için ve vatan için savaştığını anladım. Gelecek yıllardaki nesillerimiz için savaştıklarını anladım. Biz bu topraklarımızı kimseye vermeyeceğiz, her şey vatan için. Biz sıcacık yataklarımızda yatarken, uyku bile uyumuyorlar. Onlar için bol bol dua edelim. Ben mektubumu yazarken çok duygulandım, vatanımızın bayrağımızın ne kadar önemli olduğunu anladım. Rabbim askerlerimizin yardımcısı olsun" dedi.

Sınıf Öğretmeni Ayşegül Çimen, "Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan askerlerimize destek olmak için onların morallerini yükseltmek için onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek için bir etkinlik düzenlemek istedik. Bunun için de okul idaremiz ile PTT'nin de desteği ile bir mektup etkinliği düzenledik. Kendileri küçük yürekleri büyük olan öğrencilerimiz duygu ve düşüncelerini gerek yazıyla gerekse resimle ifade ettiler. Bunları askerlerimize iletmek istedik. Umarım onların yanlarında olduğumuzu hissederler" diye konuştu.

Öğrenci ve öğretmenler asker selamı vermeyi de ihmal etmedi.

Serdar Zeren İlkokulu Müdürü Halil Kaykana ise, "Okulumuzun tüm öğrencilerinin Suriye'de şu anda vatanımızı düşmanlardan koruyan askerlerimiz için bir kampanya başlatmış durumdayız. 1. sınıf öğrencilerimiz dahil hepsi de Suriye sınırında, Suriye'de vatanımızı koruyan askerlerimize moral olması açısından mektup gönderiyoruz. Allah sınırımızda vatanımızı koruyan tüm askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

Öğrenciler, PTT'nin mobil aracına Asker ağabeyleri için yazdıkları moral mektuplarını teslim etti.

Kaynak: İHA