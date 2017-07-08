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680 Bin Mazda Geri Çağrılacak

Çinli otomobil firması FAW'ın, ülkedeki 680 bin 642 Mazda 6 model otomobili, hava yastığındaki sorunlar nedeniyle geri çağırmaya hazırlandığı bildirildi.

680 Bin Mazda Geri Çağrılacak

Çinli otomobil firması FAW'ın, ülkedeki 680 bin 642 Mazda 6 model otomobili, hava yastığındaki sorunlar nedeniyle geri çağırmaya hazırlandığı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com