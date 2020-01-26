68 yıldır evli çift, 10 dakika arayla yaşamını yitirdi
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68 yıldır evli çift, 10 dakika arayla yaşamını yitirdi

MUĞLA'nın Milas ilçesine bağlı Bozalan Mahallesi'nde oturan, 68 yıllık evli Şevket (94) ile Ayşe Yılmaz (97), 10 dakika arayla yaşamını yitirdi.

26.01.2020 12:43 | Son Güncelleme: 26.01.2020 12:43
68 yıldır evli çift, 10 dakika arayla yaşamını yitirdi

MUĞLA'nın ilçesine bağlı Bozalan Mahallesi'nde oturan, 68 yıllık evli Şevket (94) ile (97), 10 dakika arayla yaşamını yitirdi.

Milas'ın kırsal Bozalan Mahallesi'nde, bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören, 2 çocuk annesi Ayşe Yılmaz, oğlu (67) tarafından dün sabah yatağında ölü bulundu. 68 yıllık hayat arkadaşını kaybetmesinin acısına dayanamayan Şevket Yılmaz da 10 dakika sonra yaşamını yitirdi. 10 dakika arayla anne ve babasını kaybederek, çifte acı yaşayan Mehmet Yılmaz, "Annem solunum yetmezliği tedavisi görüyordu. Babam ise düşme sonucu kalçasını kırdı. İkisi de yatağa bağımlı haldeydi. Kahvaltı yaptırmak için geldiğimde annemin cansız bedeni ile karşılaştık. Büyük üzüntü yaşarken 10 dakika sonra da babamı kaybettik" dedi.Yılmaz çifti, dün öğle vakti Bozalan Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi. 68 yıllık çiftin ardından 14 yıl önce çekilmiş fotoğrafları kaldı.


Kaynak: DHA
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