68 yaşındaki kadın torunlarıyla üniversite okuyor
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68 yaşındaki kadın torunlarıyla üniversite okuyor

68 yaşındaki kadın torunlarıyla üniversite okuyorAFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde yaşayan Vahide Doğanay (68), 50 yıllık üniversite hayalini geçen yıl gerçeğe dönüştürdü.

68 yaşındaki kadın torunlarıyla üniversite okuyor
11.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:13

68 yaşındaki kadın torunlarıyla üniversite okuyor

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde yaşayan Vahide Doğanay (68), 50 yıllık üniversite hayalini geçen yıl gerçeğe dönüştürdü. 2 torunuyla birlikte girdiği üniversite sınavında İslami İlimler Fakültesi'ni kazanan Vahide Doğanay, "Okulun başarılı öğrencilerindenim. Allah'ın izniyle okulumu bitirip çalışmak istiyorum. Para için değil hizmet için çalışacağım" dedi.

Çay ilçesinde oturan Vahide Doğanay, yaklaşık 50 yıllık üniversite okuma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Evli, 2 çocuk ve 4 torun sahibi olan Vahide Doğanay, geçen yıl 2 torunuyla birlikte girdiği üniversite sınavında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İslami İlimler Fakültesi'ni kazandı. Koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilirken, Vahide Doğanay da çalışmalarını sürdürüyor. Doğanay, eşi ve oğlunun işlettiği mobilya mağazasında da zaman zaman işlere yardımcı oluyor.Vahide Doğanay, yaklaşık 50 yıldır hayalinin ilahiyat üzerine üniversite eğitimi almak olduğunu belirterek, "1969- 1970 eğitim öğretim yılında liseden mezun oldum. 7 sene memurluk yaptım, evlendim, işten ayrıldım. 25 yıl önce de dışarıdan sigortamı yatırarak emekli oldum. Çocuklarımı büyüttüm, okuttum, evlendirdim. Sıra kendi hayalime gelmişti. Yeniden okumam gereken İmam Hatip Lisesi'ni 2016- 2017 öğretim yılında dışarıdan başarıyla bitirdim. Geçen yıl 2 torunumla üniversite imtihanlarına girdik. Kız torunum Kayseri Tıp Fakültesi'ni, erkek torunum İTÜ Makine Mühendisliği'ni, ben de Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İslami İlimler Fakültesi'ni kazandım. Şu an ikinci sınıfa geçtim. Okulun başarılı öğrencilerindenim. Allah'ın izniyle okulumu bitirip çalışmak istiyorum. Para için değil, hizmet için çalışacağım" dedi.

Vahide Doğanay'ın İTÜ Mühendislik Fakültesi'nde eğitim gören torunu Yusuf Doğanay (19), "Ailemde öğrenmenin yaşının olmadığını bilinmesi beni çok mutlu eden bir şey. Babaannemin de yaşına rağmen halen öğrenmek istemesi, öğrenmeye devam etmesi beni çok mutlu etti. Öğrenmenin ölene kadar süreceğine inanan birisiyim" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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