68 ülkenin büyükelçileri ve diplomatları Akdamar Adası'nı gezdi
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68 ülkenin büyükelçileri ve diplomatları Akdamar Adası'nı gezdi

İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - Haberler | Yerel

68 ülkenin büyükelçileri ve diplomatları Akdamar Adası'nı gezdi Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Van'a gelen 68 ülkeden 150 büyükelçi ve diplomat, Akdamar Adası ve Kilisesi'ni gezdi.

68 ülkenin büyükelçileri ve diplomatları Akdamar Adası'nı gezdi

VAN - Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Van'a gelen 68 ülkeden 150 büyükelçi ve diplomat, Akdamar Adası ve Kilisesi'ni gezdi.

Kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 2 gün boyunca kentte çeşitli gezi ve incelemelerde bulunacak olan 150'yi aşkın Büyükelçi ve Diplomat sabah saatlerinde Van'a geldi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ve Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel tarafından havaalanında karşılanan Büyükelçi ve Diplomat akredite işlemlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle Akdamar Adasına gitmek üzere Gevaş Akdamar İskelesine geçti. Buradan teknelerle Akdamar Adasına geçen büyükelçi ve diplomatlar, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Aralarında Rusya, İran, Irak, Güney Kore, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Belçika, Kolombiya, Letonya, Hindistan, Meksika ve Dominik Cumhuriyeti gibi ülkelerinde yer aldığı 68 ülkeden yaklaşık 150 büyükelçi ve diplomatı Van da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2 günlük program hakkında da kısa bilgi verdi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, "Bugün ülkemizde faaliyet gösteren 68 ülkenin Büyükelçi temsilcileri ve diplomatlar yaklaşık 150 kişilik bir grup Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde ilimize ziyarete geldiler. Asıl amacı Ahlat ve Malazgirt programlarına katılmak olan bu iki günlük programda, Van Gölü etrafında ki tarihi mekanları gezmek ve bu bölge kültürünü tanımak da yer alıyor. İlk durak olarak havaalanında karşıladıktan sonra Van Gölü'nün sembolü olan Akdamar Adası, Akdamar kilisesini ziyaret ediyorlar. Buradan da Tatvan üzeri Ahlat Selçuk mezarında incelemelerde bulunup yarın tekrar Van Kalesi, Kedi evi, gümüş işlemeciliğinin yapıldığı çarşıyı gezecekler. Bizde bu süre zarfında hem coğrafyamızı, hem kültürümüzü hem de Van denizimizi onlara tanıtmaya çalışacağız. Misafirlerimiz kanalıyla bölgemizi tüm Dünyaya tanıtma gayreti içindeyiz. Bin yıldır bu adada ayakta dimdik duran bu kilise burada hoşgörünün, kardeşliğin ne kadar güçlü olduğunun işaretidir. Bu kilise mensupları tarafından diğer kiliselerle farklı değerlendirilen bir kilise ve hala dimdik ayakta duruyorsa bu bölgedeki kardeşliğin hoşgörünün güçlü olduğunun kanıtıdır. Bölgemizi doğru tanıtmak için çaba göstermeliyiz. Kendi vatandaşlarımıza da tanıtmamız gerekiyor" dedi.

Akdamar Kilisesi ve ada çevresinde gezen misafirler, hatıra fotoğrafları çekilerek Bitlis'in Ahlat ilçesine hareket etti.

(ATL-ŞAK-Y)

68 ülkenin büyükelçileri ve diplomatları Akdamar Adası'nı gezdi
68 ülkenin büyükelçileri ve diplomatları Akdamar Adası'nı gezdi
68 ülkenin büyükelçileri ve diplomatları Akdamar Adası'nı gezdi
68 ülkenin büyükelçileri ve diplomatları Akdamar Adası'nı gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz

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