68 Aksaray Belediyespor: 0-4
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

68 Aksaray Belediyespor: 0-4

21.02.2021 15:14 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:18
68 Aksaray Belediyespor: 0-4

STAT: AtatürkHAKEMLER: Gürkan Tanoğlu (xx), Ahmet Bingöl (xx), Samet Kaya (xx)MUĞLASPOR: Barış (x) - Fatih (x), Gürkan (xx), Emre Yıldırım (x) (Dk. 89 Atakan), Süleyman (x) (Dk. 45 İbrahim Can Köse x), Bülent (xx), Muhammet Gundak (xx), Taner (xx), Muhammed Emel (x) (Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Gürkan Tanoğlu (xx), Ahmet Bingöl (xx), Samet Kaya (xx)

MUĞLASPOR: Barış (x) - Fatih (x), Gürkan (xx), Emre Yıldırım (x) (Dk. 89 Atakan), Süleyman (x) (Dk. 45 İbrahim Can Köse x), Bülent (xx), Muhammet Gundak (xx), Taner (xx), Muhammed Emel (x) (Dk. 46 Ender x), Emre Okur (x) (Dk. 80 Emirhan), Volkan (xx) 68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Mehmet Akif (xxx)- Onur (xxx), İbrahim (xxx), Furkan (xx), Serhat (xxx), Gürcan (xx) (Dk. 61 Berkaycan x), Ömer (xx) (Dk. 61 Hikmet xx), Alpay (xxx) (Dk. 76 Eray x), Necmi (xxx), Mustafa (xx) (Dk. 76 Taha x), Tayyib (xx) (Dk. 85 Mümin)GOLLER: Dk. 16 Necmi, Dk. 50 Mustafa, Dk. 68 İbrahim, Dk. 90 Hikmet (68 Aksaray Belediyespor)SARI KARTLAR: Süleyman, Emre Yıldırım, Muhammed Emel, Muhammet Gundak, Volkan (Muğlaspor), Mustafa, Tayyib, Ömer, Hikmet (68 Aksaray Belediyespor)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son sıraya demir atan Muğlaspor, evinde 68 Aksaray Belediyespor'a farklı mağlup olarak umut tüketti: 0-4.

Konuk takım 16'ncı dakikada Necmi'nin golüyle tabelayı 1-0'a getirdi ve ilk devre bu sonuçla noktalandı. İkinci yarıya hızlı başlayan 68 Aksaray Belediyespor 50'de Mustafa'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. İbrahim 68'inci dakikada sahne alarak skoru 3-0'a getirirken, 90'ıncı dakikada Hikmet mücadelenin sonucunu belirleyen isim oldu. Bu sonuçla Muğlaspor 10 puanda kaldı, zirve hesapları yapan Aksaray Belediyespor ise 40 puana ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Kadir Topbaş Pervin Buldan Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler İzmir Muğla Şehit Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 68 Aksaray Belediyespor: 0-4 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 15:29:04. #1.14#
title