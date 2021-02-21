68 Aksaray Belediyespor: 0-4

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Gürkan Tanoğlu (xx), Ahmet Bingöl (xx), Samet Kaya (xx)

MUĞLASPOR: Barış (x) - Fatih (x), Gürkan (xx), Emre Yıldırım (x) (Dk. 89 Atakan), Süleyman (x) (Dk. 45 İbrahim Can Köse x), Bülent (xx), Muhammet Gundak (xx), Taner (xx), Muhammed Emel (x) (Dk. 46 Ender x), Emre Okur (x) (Dk. 80 Emirhan), Volkan (xx) 68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Mehmet Akif (xxx)- Onur (xxx), İbrahim (xxx), Furkan (xx), Serhat (xxx), Gürcan (xx) (Dk. 61 Berkaycan x), Ömer (xx) (Dk. 61 Hikmet xx), Alpay (xxx) (Dk. 76 Eray x), Necmi (xxx), Mustafa (xx) (Dk. 76 Taha x), Tayyib (xx) (Dk. 85 Mümin)GOLLER: Dk. 16 Necmi, Dk. 50 Mustafa, Dk. 68 İbrahim, Dk. 90 Hikmet (68 Aksaray Belediyespor)SARI KARTLAR: Süleyman, Emre Yıldırım, Muhammed Emel, Muhammet Gundak, Volkan (Muğlaspor), Mustafa, Tayyib, Ömer, Hikmet (68 Aksaray Belediyespor)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son sıraya demir atan Muğlaspor, evinde 68 Aksaray Belediyespor'a farklı mağlup olarak umut tüketti: 0-4.

Konuk takım 16'ncı dakikada Necmi'nin golüyle tabelayı 1-0'a getirdi ve ilk devre bu sonuçla noktalandı. İkinci yarıya hızlı başlayan 68 Aksaray Belediyespor 50'de Mustafa'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. İbrahim 68'inci dakikada sahne alarak skoru 3-0'a getirirken, 90'ıncı dakikada Hikmet mücadelenin sonucunu belirleyen isim oldu. Bu sonuçla Muğlaspor 10 puanda kaldı, zirve hesapları yapan Aksaray Belediyespor ise 40 puana ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı