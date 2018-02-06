672 ve 673 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Yasalaştı
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672 ve 673 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Yasalaştı

672 ve 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler yasalaştı.

672 ve 673 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Yasalaştı

672 ve 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler yasalaştı.

TBMM Genel Kurulu'nda Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde kararnameler görüşüldü. 672 ve 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Genel Kurul'da kabul edildi ve yasalaştı.

672 sayılı kanun Hükmünde Kararname kamu kurum ve kuruluşlarından personel ihraç edilmesini kapsıyor.

673 sayılı KHK ise personelle ilgili kurallar ve özel öğretim kurumlarını ilgilendiren hükümlerden oluşuyor. - ANKARA

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