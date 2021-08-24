670 bin liralık altın saat çalındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

670 bin liralık altın saat çalındı

670 bin liralık altın saat çalındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesine tatil için gelen Benan Kocadereli konakladığı otelin odasından 80 bin dolar (670 bin TL) değerindeki altın saatinin çalındığını belirterek Göltürkbükü Jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine tatil için gelen Benan Kocadereli konakladığı otelin odasından 80 bin dolar (670 bin TL) değerindeki altın saatinin çalındığını belirterek Göltürkbükü Jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Jandarma ekipleri hırsızlık ile ilgili başlattığı soruşturmada, otelde çalışan ve aynı gün işten ayrıldığı tespit edilen E.K. isimli şüpheliyi Milas-Bodrum Havalimanında çalınan saatle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Çalınan saat sahibine teslim edilirken, olayla ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.

Benan Kocadereli 80 bin dolar değerindeki altın saatinin kısa bir süre içinde bulunmasından dolayı Jandarma ekiplerine teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eşini ve oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış
Eşini ve oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış
Devrilen traktörün altında kalan gencin cesedi 15 saat sonra bulundu
Devrilen traktörün altında kalan gencin cesedi 15 saat sonra bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Mesut Akusta Merve Boluğur Fahriye Evcen
Spor Muslera Arda Turan Erol Bulut Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
670 bin liralık altın saat çalındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 17:12:02. #1.16#

title