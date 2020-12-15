67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

15.12.2020 16:02 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:02
67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'te hayatını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs İrfan Ayanoğlu, sosyal mesafe kuralına uyularak son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük'te hayatını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs İrfan Ayanoğlu, sosyal mesafe kuralına uyularak son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük'te ikamet eden Kıbrıs Gazisi İrfan Ayanoğlu, rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazi Ayanoğlu için Şirinevler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene gazi yakınlarının yanı sıra, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek, Karabük Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Gaziler Derneği Başkanı Sebahattin Çorbacı ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Gazi Ayanoğlu'nun cenazesi 5000 Evler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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