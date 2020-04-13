67 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi BOLU'da, koronavirüs tedavisi gören Ayşe Bican (67), sağlığına kavuştuğu hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

BOLU'da, koronavirüs tedavisi gören Ayşe Bican (67), sağlığına kavuştuğu hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu edildi. Bican, kendisini tedavi eden sağlık çalışanlarına, "Hepiniz benim evlatlarımsınız" dedi.

Bolu'da, 14 gün önce yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Ayşe Bican'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı. Testi pozitif çıkan Ayşe Bican, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ayşe Bican, kendisine uygulanan tedavilere olumlu yanıt verdi. 67 yaşındaki kadın, 14 günlük tedavi sürecinin sonunda sağlığına kavuştu. Yapılan son muayenesinin ardından koronavirüs testi negatife dönen Ayşe Bican, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi. Ayşe Bican alkışlarla uğurlandığı sırada, "Canlarım benim. Hakkınızı helal edin. Hepiniz benim evlatlarımsınız. Allah devlete, millete zaval vermesin. Ben hastalandım. Başka kimse hasta olmasın" dedi.

Kaynak: DHA