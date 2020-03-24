67 yaşındaki alkollü vatandaş polise zorluk çıkarttı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› 67 yaşındaki alkollü vatandaş polise zorluk çıkarttı - Haber
Manavgat, Antalya

67 yaşındaki alkollü vatandaş polise zorluk çıkarttı

67 yaşındaki alkollü vatandaş polise zorluk çıkarttı Polise zorluk çıkartan 67 yaşındaki alkollü vatandaş evine götürülüp, ailesine teslim edildi Polisin nezaketi karşısında yaşlı adam, bir ara polisi öpmek için hamle yaptı ancak başaramadı Manavgat'ta dün akşam geç saatlerde sokak...

24.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:36
67 yaşındaki alkollü vatandaş polise zorluk çıkarttı

67 yaşındaki alkollü vatandaş polise zorluk çıkarttı

Polise zorluk çıkartan 67 yaşındaki alkollü vatandaş evine götürülüp, ailesine teslim edildi

Polisin nezaketi karşısında yaşlı adam, bir ara polisi öpmek için hamle yaptı ancak başaramadı

ANTALYA - Manavgat'ta dün akşam geç saatlerde sokak bekçilerinin aşırı derece alkollü yerde yatar vaziyette bulduğu vatandaş, ihbar üzerine gelen polislerce evine götürülüp, ailesine teslim edildi. Polisin nezaketi karşısında yaşlı adam, bir ara polisi öpmek için hamle yaptı ancak başaramadı.

Korona virüsten dolayı 65 yaş üzeri vatandaşlar için konulan sokağa çıkma yasağına Manavgat'ta ilk 2 güne göre daha fazla uyulduğu gözlenirken, Manavgat sokaklarında 65 yaş üzeri vatandaşlara nadiren rastlandı.

Alkollü ve yaşlı vatandaşa polis şefkati

Dün akşam geç saatlerde sokak bekçilerinin aşırı derece alkollü yerde yatar vaziyette bulduğu M.Y.B. isimli 67 yaşındaki vatandaş, bekçilerin ihbarı üzerine gelen polislere ilk etapta zorluk çıkarıp kimliğini ibraz etmezken, görevli polisler yaşlı ve alkollü olduğu belirlenen vatandaşı koluna girmek suretiyle evine kadar götürerek ailesine teslim etti. Polisin nezaketi karşısında sert tavrını yumuşatan yaşlı adam, polis elinden tutup kendisini evin kapısına getirdiğinde polisleri öpmek için hamle yaptı ancak başaramadı.

Alzheimer hastası yaşlı adam maaş çekmeye geldi

Bir ihbarı daha değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir banka şubesinin önüne gelerek maaşını çekmek istediğini belirten ve Alzheimer hastası olduğu belirlenen yaşlı vatandaşı maaşının evine getirip kendisine teslim edileceği konusunda ikna ettikten sonra ekip otosuyla evine teslim ettiler.

Kaymakamlığa SDYD yardımı için gittiler

İhtiyaç sahibi bir grup vatandaş ise yardım alabilmek için Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na gitti. Kaymakamlık önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar sıra ile içeri alınırken, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Şükrü Yıldırım, sık sık kapıya gelerek kuyruktaki vatandaşlara bilgilendirme yapmak zorunda kaldı. Korona virüsü kapsamında kimseye yardım yapılmadığına da dikkat çeken Yıldırım, müracaatların normal prosedür kapsamında sosyal yardım için alındığını, gerekli incelemelerin ardından gerçekten hakkı olanlara yardım yapılacağını söyledi.

Simit tezgahında korona önlemi

Antalya Caddesi'nde Kaymakamlık önündeki tezgahta simit satan Hasan Aygül isimli vatandaş da tezgahının çevresini 1 metre genişliğinde bantla çevirmek ve uyarı yazmak suretiyle önlem aldı. Korona virüsünden korunmanın yolunun sosyal mesafe ve hijyenden geçtiğini belirten Aygül, gerek kendisinin gerekse müşterilerinin sağlığı için böyle bir önlem aldığını, müşterilerine simit ve poğaçayı eldivenle peçete ve kağıt ambalaja koymak suretiyle verdiğini söyledi. Aygül, Türk halkının en kısa sürede bu illetten kurtulacağını da sözlerine ekledi.

67 yaşındaki alkollü vatandaş polise zorluk çıkarttı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

67 yaşındaki alkollü vatandaş polise zorluk çıkarttı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haber
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti Haber
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu şehit oldu! Haber
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu şehit oldu!
Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi Haber
Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi
Ekmek satışında koronavirüs önlemi! Artık yasaklandı Haber
Ekmek satışında koronavirüs önlemi! Artık yasaklandı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haber
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Test yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı
Test yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı
Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki
Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki
Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti
Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı
Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı
Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor
Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler
Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek
Günlük burç yorumları 24 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Özkoç Abdülhamit Gül Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Basketbolcu Ender Saraç Şeyma Subaşı
Spor Falcao Yılmaz Vural Bülent Korkmaz Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: 67 yaşındaki alkollü vatandaş polise zorluk çıkarttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 19:14:10. #1.15#
title