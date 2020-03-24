67 yaşındaki alkollü vatandaş polise zorluk çıkarttı
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Manavgat, Polis, Güncel

67 yaşındaki alkollü vatandaş polise zorluk çıkarttı

Manavgat'ta dün akşam geç saatlerde sokak bekçilerinin aşırı derece alkollü yerde yatar vaziyette bulduğu vatandaş, ihbar üzerine gelen polislerce evine götürülüp, ailesine teslim edildi.

24.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:21
67 yaşındaki alkollü vatandaş polise zorluk çıkarttı

Manavgat'ta dün akşam geç saatlerde sokak bekçilerinin aşırı derece alkollü yerde yatar vaziyette bulduğu vatandaş, ihbar üzerine gelen polislerce evine götürülüp, ailesine teslim edildi. Polisin nezaketi karşısında yaşlı adam, bir ara polisi öpmek için hamle yaptı ancak başaramadı.

Korona virüsten dolayı 65 yaş üzeri vatandaşlar için konulan sokağa çıkma yasağına Manavgat'ta ilk 2 güne göre daha fazla uyulduğu gözlenirken, Manavgat sokaklarında 65 yaş üzeri vatandaşlara nadiren rastlandı.

Alkollü ve yaşlı vatandaşa polis şefkati

Dün akşam geç saatlerde sokak bekçilerinin aşırı derece alkollü yerde yatar vaziyette bulduğu M.Y.B. isimli 67 yaşındaki vatandaş, bekçilerin ihbarı üzerine gelen polislere ilk etapta zorluk çıkarıp kimliğini ibraz etmezken, görevli polisler yaşlı ve alkollü olduğu belirlenen vatandaşı koluna girmek suretiyle evine kadar götürerek ailesine teslim etti. Polisin nezaketi karşısında sert tavrını yumuşatan yaşlı adam, polis elinden tutup kendisini evin kapısına getirdiğinde polisleri öpmek için hamle yaptı ancak başaramadı.

Alzheimer hastası yaşlı adam maaş çekmeye geldi

Bir ihbarı daha değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir banka şubesinin önüne gelerek maaşını çekmek istediğini belirten ve Alzheimer hastası olduğu belirlenen yaşlı vatandaşı maaşının evine getirip kendisine teslim edileceği konusunda ikna ettikten sonra ekip otosuyla evine teslim ettiler.

Kaymakamlığa SDYD yardımı için gittiler

İhtiyaç sahibi bir grup vatandaş ise yardım alabilmek için Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na gitti. Kaymakamlık önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar sıra ile içeri alınırken, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Şükrü Yıldırım, sık sık kapıya gelerek kuyruktaki vatandaşlara bilgilendirme yapmak zorunda kaldı. Korona virüsü kapsamında kimseye yardım yapılmadığına da dikkat çeken Yıldırım, müracaatların normal prosedür kapsamında sosyal yardım için alındığını, gerekli incelemelerin ardından gerçekten hakkı olanlara yardım yapılacağını söyledi.

Simit tezgahında korona önlemi

Antalya Caddesi'nde Kaymakamlık önündeki tezgahta simit satan Hasan Aygül isimli vatandaş da tezgahının çevresini 1 metre genişliğinde bantla çevirmek ve uyarı yazmak suretiyle önlem aldı. Korona virüsünden korunmanın yolunun sosyal mesafe ve hijyenden geçtiğini belirten Aygül, gerek kendisinin gerekse müşterilerinin sağlığı için böyle bir önlem aldığını, müşterilerine simit ve poğaçayı eldivenle peçete ve kağıt ambalaja koymak suretiyle verdiğini söyledi. Aygül, Türk halkının en kısa sürede bu illetten kurtulacağını da sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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