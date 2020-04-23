67 yaşında virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi
BARTIN'da koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 67 yaşındaki erkek hasta taburcu edildi.
23.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:51
BARTIN'da koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 67 yaşındaki erkek hasta taburcu edildi. Hasta, evine sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.
Bartın Devlet Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konulan kişinin, 2 haftalık tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan hasta, taburcu edildi. Erkek hasta, doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla evine uğurlandı. Bartın'da bugüne kadar hastanede tedavisi tamamlanan 25 kişi taburcu edildi.
Kaynak: DHA