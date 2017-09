67. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı Açıldı

Dünyanın en önemli fuarlarından biri olarak gösterilen etkinlikte ünlü markaların yeni model arabaları ilk kez müşterilerin beğenisine sunuldu.



Fuarın açılışını yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, egzoz emisyon skandalıyla gündemde olan Alman otomotiv sektörünün, kaybettiği güveni yeniden kazanması gerektiğini vurguladı:



"Otomotiv sektörü şirketlerinin inandırıcılığını geri kazanması için ellerinden geleni yapması lazım. Bunu hem kendi çıkarları hem de Almanya ekonomisi için yapmalılar."



Merkel, fuarda araçlarını sergileyen bazı şirketlerin stantlarını ziyaret ederek, yenilikler hakkında bilgi aldı.



24 Eylül'e kadar ziyaretçileri ağırlayacak olan fuarın bu yılki ana teması "geleceği yaşayın" olarak belirlendi.



