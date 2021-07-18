67 ilde 'Mercan Hatıra Ormanı' oluşturuldu
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67 ilde 'Mercan Hatıra Ormanı' oluşturuldu

67 ilde 'Mercan Hatıra Ormanı' oluşturuldu
Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına karşı şiddetle mücadeleye ve kadının güçlenmesine simge olması için başlattığı 'Mercan Seferberliği' kapsamında 67 ilde 'Mercan Hatıra Ormanı' oluşturuldu, toplam 30 bin 450 fidan dikimi yapıldı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına karşı şiddetle mücadeleye ve kadının güçlenmesine simge olması için başlattığı 'Mercan Seferberliği' kapsamında 67 ilde 'Mercan Hatıra Ormanı' oluşturuldu, toplam 30 bin 450 fidan dikimi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 'Mercan Seferberliği' projesi başlattı. 8 Mart'ta kadına karşı şiddetle mücadeleye ve kadının güçlenmesine simge olması için başlatılan proje kapsamında şimdiye kadar 67 ilde 'Mercan Hatıra Ormanı' kuruldu. 67 ilde toplam 30 bin 450 fidan toprakla buluşturuldu.

'HEDEFİMİZ 81 İLDE KURMAK'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, hedeflerinin 81 ilde bu hatıra ormanlarını oluşturmak olduğunu söyledi. Yanık, 'Mercan Seferberliği Ormanları'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Mercan Seferberliği Ormanlarımızı, kadına karşı şiddetle mücadeleye ve kadının güçlenmesine simge olması için kurmuştuk. Buna ek olarak başta sağlık ve sosyal hizmet çalışanı kadınlarımız olmak üzere katma değer yaratan tüm kadınlarımızın da burada yer almasını kararlaştırdık. Bu kapsamda bugüne kadar 67 ilde 30 bin 450 fidan dikimi gerçekleştirdik. Hedefimiz 81 ilde bu ormanlarımızı oluşturmak" dedi.'KADINLARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'Kadına karşı her türlü ayrımcılığı önlemek, kadınların haklarını daha da iyileştirmek ve kadınların güçlenmesi amacıyla faaliyet ve projeler üretme gayreti içinde olduklarının altını çizen Bakan Yanık, "'Mercan Seferberliği Ormanları'mız bunun en güzel örneklerinden biri. Kadınlarımızı sağlık, eğitim, kültür ve sosyal güvenlik olmak üzere ekonomik ve sosyal hayatta desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Bakan Yanık, pandemi sürecinde başta sağlık ve sosyal hizmet alanları olmak üzere özveriyle çalışan kadınların isimlerinin 'Mercan Seferberliği Ormanları'nda yaşatılacağını kaydetti.

67 ilde 'Mercan Hatıra Ormanı' oluşturuldu
67 ilde 'Mercan Hatıra Ormanı' oluşturuldu
67 ilde 'Mercan Hatıra Ormanı' oluşturuldu
67 ilde 'Mercan Hatıra Ormanı' oluşturuldu
67 ilde 'Mercan Hatıra Ormanı' oluşturuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay

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