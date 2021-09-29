67. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni yapıldı
67. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni gerçekleştirildi.
67. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni gerçekleştirildi.
Volkswagen Arena'da düzenlenen törende Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, "Yılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü"ne layık görüldü.
Törende ödül alan diğer sporcular, antrenörler ve spor adamları şunlar:
Yılın Sporcusu: İbrahim Çolak (Cimnastik)
Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu: Eda Erdem (Voleybol)
Gillette Yılın Futbolcusu: İrfan Can Kahveci
Yılın Gillette Gibi E-Spor Takımı Ödülü: Beşiktaş eSports
Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Merve Tuncel ( Yüzme )
Yılın Takımı: A Milli Kadın Voleybol Takımı
Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu/Takımı: Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı
Yılın Antrenörü: Ergin Ataman (Anadolu Efes)
Jüri Özel Ödülü: Ferhat Arıcan (Cimnastik)
İslam Çupi Özel Ödülü: Türkiye Tenis Federasyonu
Namık Sevik Özel Ödülü: Haslet Soyöz ( Milliyet Gazetesi Karikatürist)
Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Vakıfbank Spor Kulübü
Altınyıldız Classics Özel Ödülü: Eda Erdem
Milka Yılın Kayak Sporcusu Özel Ödülü: Ceren Reyhan Yıldırım (Kayak)
HDI Sigorta Özel Ödülü: Busenaz Sürmeneli ( Boks )