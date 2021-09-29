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67. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni yapıldı

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
67. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni yapıldı

67. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni gerçekleştirildi.

67. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni gerçekleştirildi.

Volkswagen Arena'da düzenlenen törende Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, "Yılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Törende ödül alan diğer sporcular, antrenörler ve spor adamları şunlar:

Yılın Sporcusu: İbrahim Çolak (Cimnastik)

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu: Eda Erdem (Voleybol)

Gillette Yılın Futbolcusu: İrfan Can Kahveci

Yılın Gillette Gibi E-Spor Takımı Ödülü: Beşiktaş eSports

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Merve Tuncel ( Yüzme )

Yılın Takımı: A Milli Kadın Voleybol Takımı

Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu/Takımı: Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı

Yılın Antrenörü: Ergin Ataman (Anadolu Efes)

Jüri Özel Ödülü: Ferhat Arıcan (Cimnastik)

İslam Çupi Özel Ödülü: Türkiye Tenis Federasyonu

Namık Sevik Özel Ödülü: Haslet Soyöz ( Milliyet Gazetesi Karikatürist)

Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Vakıfbank Spor Kulübü

Altınyıldız Classics Özel Ödülü: Eda Erdem

Milka Yılın Kayak Sporcusu Özel Ödülü: Ceren Reyhan Yıldırım (Kayak)

HDI Sigorta Özel Ödülü: Busenaz Sürmeneli ( Boks )

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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