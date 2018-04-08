67 Burda Avm Kazandırmaya Devam Ediyor

Esas 67 Burda AVM baharın sıcak rüzgarını kampanyaları ile alışveriş merkezine taşıdı.

Esas 67 Burda Alışveriş Merkezinde 7 Nisan - 8 Nisan tarihlerinde aynı gün içinde toplamda 200 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapıp, Google Play ya da Apple Story' den 67 Burda Cepte uygulamasını indiren ve dijital kampanya ya katılan ziyaretçiler kazanıyor. Bahar konseptinde hazırlanan dijital oyunda dans ped ile yukarıdan aşağıya düşen hediye paketlerini yakalayan ziyaretçiler, hem gönüllerince eğlendi hem de sürpriz hediyelerin anında sahibi oldu. - ZONGULDAK