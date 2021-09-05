669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin ödül töreni yapıldı
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669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin ödül töreni yapıldı

669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin ödül töreni yapıldı
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Türk'ün ata sporu güreşin "ilk er meydanı" olarak nitelendirilen ve Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 669.'su düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ödül töreniyle sona erdi.

Türk'ün ata sporu güreşin "ilk er meydanı" olarak nitelendirilen ve Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 669.'su düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ödül töreniyle sona erdi.

Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda başpehlivanlık final müsabakasının ardından ödül töreni düzenlendi.

Güreşlerde başpehlivanlığı elde eden İsmail Balaban ile ikinci Yusuf Can Zeybek ve üçüncüler Orhan Okulu ve Kürşat Şevki Korkmaz'a madalya ve kupalarını, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya verdi.

Törene, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, diğer protokol üyeleri, birçok yetkili ve güreşsever katıldı.

Törenle altın kemeri takan Balaban, Elmalı Yağlı Güreşleri'nde ilk kez başpehlivanlığı kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin ödül töreni yapıldı
669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin ödül töreni yapıldı
669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin ödül töreni yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında Yusuf Can Zeybek'i mağlup eden İsmail Balaban, altın kemerin sahibi oldu
669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri final maçında Yusuf Can Zeybek'i mağlup eden İsmail Balaban, altın kemerin sahibi oldu
669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı rakibi Yusuf Can Zeybek'i yenen İsmail Balaban kazandı.
669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı rakibi Yusuf Can Zeybek'i yenen İsmail Balaban kazandı.
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'a büyük destek! Survivor'dan arkadaşları yalnız bırakmadı
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'a büyük destek! Survivor'dan arkadaşları yalnız bırakmadı

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669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin ödül töreni yapıldı - Haberler Spor
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