666 GÜNDÜR SÜREN EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA HDP EYLEMİMİZDEN RAHATSIZ OLUYOR

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 231 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 666'ncı günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 231 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 666'ncı günde de sürüyor. 6 yıl önce, 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemine devam eden Süleyman Aydın, "HDP ile mücadelemize devam edeceğiz. Buradaki eylemimizden rahatsızlık duyuyorlar. Sonuna kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 666 gündür devam eden eyleme katılan aile sayısı 23'e ulaştı. Eylem süresince Hacire Akar'ın yanı sıra 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

'HDP İLE MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

HDP binası önünde evlat nöbetindeki aileler, eylemlerinin 666'ncı günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Aileler adında açıklamayı yapan, 6 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, anne ve babalar olarak kararlı olduklarını aktardı. Aydın, "Sonuna kadar HDP ile mücadelemize devam edeceğiz. HDP artık çocuklarımızı kandırıp dağa gönderemiyor. Buradaki eylemimizden rahatsızlık duyuyorlar. Sonuna kadar mücadelemiz sürecek. Anne ve babalar olarak muhalefet partilerine sesleniyoruz; siz evlat sahibi değil misiniz? Neden buraya gelip anne- babaların feryadını duymadınız. Anne ve babaların çocuklarının bizzat dağa HDP tarafından götürüldüğünü ağzımızdan duyun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz? Konu HDP olunca susuyorsunuz. Biraz elinizi vicdanınıza koyun. Bizim burada amacımız sadece çocuklarımızı istemektir. 8-9 yaşındaki çocukları kandırmışlar, dağa götürmüşler. Biz buraya gelmeyelim de nereye gidelim? Askeri, polisi ve öğretmeni gözünü kırpmadan şehit eden bir terör örgütü yok mu? Bu HDP de o terör örgütünün sağ kolu değil mi? Bunlar beraber değil mi? Ha HDP ha PKK, değişen bir şey yoktur. Neden susuyorlar? Anne ve babalar olarak destek istiyoruz. Bu sıcak havaya rağmen eylemimizi devam ettiriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı