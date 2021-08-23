661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri gelecek yıl 1-3 Temmuz tarihlerinde yapılacak
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661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri gelecek yıl 1-3 Temmuz tarihlerinde yapılacak

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri gelecek yıl 1-3 Temmuz tarihlerinde yapılacak
Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Spor

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gelecek yıl 1-3 Temmuz tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gelecek yıl 1-3 Temmuz tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Kırkpınar'ın gelecek yılki tarihinin belirlendiğini belirtti.

Tarihin belirlenmesinde Türkiye Güreş Federasyonu ile de görüşüldüğünün altını çizen Gürkan, "661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1-3 Temmuz 2022 tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl organizasyonun festival boyutunun yapılmadığını, sadece güreş müsabakalarının gerçekleştiğini anımsatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde 1 yıl yağlı güreşlerden ve Kırkpınar'dan uzak kaldık. Bu sene ise kısıtlı sayıda seyirci ve salgın tedbirlerine uyarak sadece güreşlerimizi yapabildik. Festival boyutu Kırkpınar'la bir bütün. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle festivalimizi yapamadık. Umarım önümüzdeki yıl festival bölümüyle de coşkulu bir Kırkpınar haftası yaşarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri gelecek yıl 1-3 Temmuz tarihlerinde yapılacak - Haberler Spor
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