660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ilk gününde tarihi rekor kırıldı
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660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ilk gününde tarihi rekor kırıldı

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ilk gününde tarihi rekor kırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde özlem rekorla başladı.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde özlem rekorla başladı. 14 boyda toplamda 2160 pehlivanın katıldığı güreşlerin ilk gününde tarihi rekor kırıldı.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sabah saat 9.00'da Minik-1, Minik-2, Teşvik-1, Teşvik-2, Tozkoparan, Ayak Boy kategorilerinde başladı. Bu kategorilerdeki yüzlerce pehlivan sahada yağlanarak, bir buçuk yıllık özlemini rekorla taçlandırdı. 11 boyda gerçekleştirilen güreşlerde 1913 pehlivan kol bağlayarak güreş tuttu.

Yarın büyük orta, başaltı ve başpehlivan er meydanına çıkacak.

(Hüseyin Çanlı/İHA)

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ilk gününde tarihi rekor kırıldı
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ilk gününde tarihi rekor kırıldı
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ilk gününde tarihi rekor kırıldı
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ilk gününde tarihi rekor kırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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