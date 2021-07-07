660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Er Meydanı'nda son hazırlıklar yapılıyor
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660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Er Meydanı'nda son hazırlıklar yapılıyor

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Er Meydanı'nda son hazırlıklar yapılıyor
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Belediye Başkanı Recep Gürkan, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Kırkpınar Er Meydanı'nda incelemelerde bulundu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Belediye Başkanı Recep Gürkan, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Kırkpınar Er Meydanı'nda incelemelerde bulundu.

Canalp ve Gürkan, Er Meydanı ve dışında yapılacak düzenlemeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Alanda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı tribünlerden koltuklar söküldü. Son rötuşların yapıldığı Er Meydanı'nda bu yıl ilk güreşler cuma günü gerçekleştirilecek.

Vali Canalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'ın Türk milletinin en köklü spor geleneği olduğunu söyledi.

Geçen yıl salgın nedeniyle güreşlerin yapılmadığını belirten Canalp, "Yaklaşık 1,5 yıldan beri millet olarak da bu türden spor etkinliklerini ertelemek zorunda kalmıştık. Kırkpınar bu büyük sportif organizasyonların da 1,5 yıl sonra kapısını tekrar aralayan ilk büyük sportif organizasyon ve etkinlik olacak." diye konuştu.

Üzerlerine düşen bir sorumluluk olduğunu dile getiren Canalp, "Bir tarafından milletimizin en köklü spor geleneğine canlı, diri ve heyecanlı şekilde tekrar ev sahipliği yapacağız. Edirne olarak bunu gerçekleştireceğiz ama aynı zamanda da kamu sağlığıyla ilgili görev ve sorumluluklarımızı da yerine getirmiş olacağız. Ümit ediyorum ki güreş sporuna gönül vermiş bütün insanlar doya doya bu sportif etkinliği yaşama imkanı bulacak." dedi.

Belediye Başkanı Gürkan da Kırkpınar'ı herkesin çok özlediğini ifade etti.

Herkesin heyecanlı olduğunu dile getiren Gürkan, "Kırkpınar sadece yağlı güreş değil, 660 yıllık Türk ata sporunun da temsiliyet noktası burası. Kırkpınar'ın başpehlivanı Türkiye Cumhuriyeti'nin başpehlivanı. Bu yüzden çok değerli." şeklinde konuştu.

Vali Canalp ile organizasyona çok özen ve hassasiyet gösterdiklerini anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"İnşallah hem ata sporumuza hem Türk örf, adet ve geleneklerine layık şekilde pandemi kurallarına uyarak yapacağız güreşleri. Özellikle Sayın Valimle ona bakıyoruz. Pandemi kurallarına uyarak en güzel şekilde tekrar 660. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'mizi yapacağız. Kimsenin sağlığına, güvenliğine bir sıkıntı yaratmadan geçirmek amacımız. Sabahtan beri Sayın Valimle buradayız, 'Onu şöyle mi yapalım?', 'Bunu şöyle mi yapalım?' Bir daha tartışıyoruz, bir daha üzerinden geçiyoruz. İnşallah çok güzel olacak. 660. Kırkpınar'ımızda en azından herkesi buraya alamasak da ekranları başında izlemeye davet ediyoruz."

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Er Meydanı'nda son hazırlıklar yapılıyor
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Er Meydanı'nda son hazırlıklar yapılıyor
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Er Meydanı'nda son hazırlıklar yapılıyor
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Er Meydanı'nda son hazırlıklar yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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