660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Kırkpınar Meydanı genel görünüm Pehlivanların yağlanması Pehlivanların güreşlerinden görüntüler Davul-zurna ekibinin marşları EDİRNE - (AA) 660.
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
Kırkpınar Meydanı genel görünüm
Pehlivanların yağlanması
Pehlivanların güreşlerinden görüntüler
Davul-zurna ekibinin marşları EDİRNE - (AA) 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri birinci gün müsabakaları alt boylardaki pehlivanların karşılaşmalarıyla Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar