660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor
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660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Kırkpınar Meydanı genel görünüm Pehlivanların yağlanması Pehlivanların güreşlerinden görüntüler Davul-zurna ekibinin marşları EDİRNE - (AA) 660.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

Kırkpınar Meydanı genel görünüm

Pehlivanların yağlanması

Pehlivanların güreşlerinden görüntüler

Davul-zurna ekibinin marşları EDİRNE - (AA) 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri birinci gün müsabakaları alt boylardaki pehlivanların karşılaşmalarıyla Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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