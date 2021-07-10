660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı
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660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edirne'de bu yıl 660'ncısı gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, dualı çayır Er Meydanı'nda başladı.

Edirne'de bu yıl 660'ncısı gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, dualı çayır Er Meydanı'nda başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçen yıl gerçekleştirilemeyen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bir yıl aradan sonra hasret ve heyecanla yeniden başladı. Sabahın erken saatlerinde Sarayiçi Er Meydanı'na gelen pehlivanlar hazırlıklarını tamamladı. Güreş saatinin gelmesiyle birlikte kule hakemlerinin çağrısıyla korona virüs tedbirleri göz önünde bulundurularak Er Meydanı'na gelen minik 1 boy pehlivanları, rakipleriyle kol bağlamalarının ardından mücadeleye başladı. Çeşitli kategorilerdeki güreşlerle ilk gün müsabakaları akşam saatlerinde sona erecek. Yarın başaltı ve baş boylarındaki güreşlerle devam edecek olan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 11 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.

2 bin 160 pehlivan çayırda ter dökecek

11 Temmuz Pazar gününe kadar 2 bin 160 pehlivanın kıran kıran mücadelede vereceği güreşlerde, Minik 1 boyda 75, Minik 2 boyda 100, Teşvik 1 boyda 119, Teşvik 2 boyda 166, Tozkoparan boyda 206, Ayak boyunda 197, Deste Küçük boyda 265, Deste Orta boyda 154, Deste Büyük boyda 105, Küçük Orta Küçük boyda 380, Küçük Orta Büyük boyda 146, Büyük Orta boyda 100, Başaltı boyunda 94 ve Başpehlivanlık boyunda 53 olmak üzere toplam 2 bin 160 pehlivan çayırda ter dökecek. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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