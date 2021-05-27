660'NCI TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ERTELENDİ
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660'NCI TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ERTELENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edirne'de bu yıl seyircisiz yapılmasına karar verilen 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 9-10-11 Temmuz tarihlerine ertelendi.

Edirne'de bu yıl seyircisiz yapılmasına karar verilen 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 9-10-11 Temmuz tarihlerine ertelendi.

Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle 659'uncusu yapılamayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 660'ıncısının seyircisiz olarak yapılmasına karar verildi. Olimpiyatların ardından dünyanın en eski spor organizasyonu olarak bilinen ve UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi'nde de bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, her yıl olduğu gibi Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak. Bu yıl 3-4-5 Temmuz tarihlerinde yapılmasına karar verilen organizasyonun bir hafta ertelendiği açıklandı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan bir araya gelerek değerlendirmede bulundu. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, lisans vize tarihleriyle müsabaka tarihlerinin çakışmasından dolayı güreşlerin 9-10-11 Temmuz tarihlerine ertelendiği ifade edildi.

660'NCI TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ERTELENDİ
660'NCI TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ERTELENDİ
660'NCI TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ERTELENDİ
660'NCI TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ERTELENDİ
660'NCI TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ERTELENDİ
660'NCI TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ERTELENDİ
660'NCI TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ERTELENDİ
660'NCI TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ERTELENDİ
660'NCI TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ERTELENDİ
660'NCI TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ERTELENDİ
660'NCI TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ERTELENDİ
660'NCI TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ERTELENDİ
660'NCI TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ERTELENDİ
660'NCI TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ERTELENDİ
660'NCI TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ERTELENDİ
660'NCI TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ERTELENDİ
660'NCI TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ERTELENDİ
660'NCI TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ERTELENDİ
660'NCI TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ERTELENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ertelendi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri ertelendi
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