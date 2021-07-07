660. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NİN BİLETLERİ, BİLETİX'TEN SATIŞA ÇIKTI.

Edirne Belediye Başkanlığı, Cumartesi ve Pazar günleri için biletlerin satışa sunulduğunu, şehir içinde ya da Sarayiçi alanında bilet satışı yapılmayacağını, güreşlere sadece elektronik ortamda alınan biletlerin sahiplerinin girebileceğini bildirdi.

Edirne Belediye Başkanlığı, Cumartesi ve Pazar günleri için biletlerin satışa sunulduğunu, şehir içinde ya da Sarayiçi alanında bilet satışı yapılmayacağını, güreşlere sadece elektronik ortamda alınan biletlerin sahiplerinin girebileceğini bildirdi. Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

"İlk etapta seyircisiz olacağı açıklanan 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Belediye Başkanımız Sayın Recep Gürkan başta olmak üzere çeşitli kurum yetkilileri, 1 Temmuz'dan itibaren uygulamaya geçilen kademeli normalleşme sürecinin de başlamasıyla Covid-19 tedbirleri kapsamında güreşlere seyirci alınabileceği temennilerini dile getirmişti. Bu konuda Güreş Federasyonu'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na müracaat ederek bu talepleri resmi olarak bildirmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bugün iletilen yazıda, 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Covid-19 Kademeli Normalleşme Tedbirleri kapsamında açık alanlarda kişi başı 4m2 yer bırakmak kaydıyla ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen kural ve esaslara uyularak maske, mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde 1/3 oranında seyirci alınabileceğinin uygun görüldüğü belirtilmiştir.

Bunun üzerine Belediyemiz zamanın çok az kalması nedeniyle derhal işlemlere başlayarak Biletix üzerinden bilet satışını başlatmıştır. Bilet alacak güreşseverlerin önemle bilmesi gereken konu, bilet satışının sadece elektronik ortamda yapıldığı, şehir merkezi ya da Sarayiçi alanında elden bilet satışının olmayacağıdır. Biletix'ten bilet alanların, biletlerinin çıktıları ile alana gelmeleri gerekmektedir. Sarayiçi alanına bu yıl sadece Kanuni Köprüsü'nden giriş yapılabilecektir. Bu kapsamda köprü girişinde bilet kontrolü yapılacak ve sadece bileti olanlar alana alınacaktır.

Bunun haricinde bu yıl basın konusunda da Covid-19 tedbirleri kapsamında önemli oranda akredite kısıtlaması yapılmak zorunda kalınmıştır. Edirne yerel basını, Spor Yazarları Derneği ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kanalıyla akrediteleri yapılan basın mensuplarının kartları ilgililerine teslim edilmiştir. Aynı şekilde basın mensupları da Kanuni Köprüsü'nde yapılacak kontrolün ardından alana alınabileceklerdir. Basın mensuplarının girişi sadece Hakem Kulesi kapından yapılacak ve her defasında HES kodu sorgulaması yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur. "

Kaynak: Habermetre